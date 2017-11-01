Компания «StatoilAzerbaijan» провела семинар в Бакинской Высшей Школе Нефти

2017-11-01 12:19 | www.apa.az | 4

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел семинар «Late Life Reservoir Management» («Разработка пластов на завершающем этапе эксплуатации»), который провела компания Statoil – крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии.

Как сообщили АПА в БВШН, его участниками стали ректор БВШН Эльмар Гасымов, Президент Statoil Azerbaijan Фавад Гурайши, ответственные сотрудники компании, студенты и преподаватели Высшей школы. Семинар провел главный советник Statoil Azerbaijan по технологиям разработки пластов Гурбат Агаев, имеющий более чем 30-летний опыт работы в нефтегазовой индустрии.



Открывая семинар, ректор Эльмар Гасымов отметил необходимость и важность подобного рода инициатив и выразил благодарность Президенту Statoil Azerbaijan Фаваду Гурайши и ведущему семинара Гурбату Агаеву за его организацию. В своем выступлении Гурбат Агаев подробно остановился на деятельности компании Statoil, международных проектах и успехах компании, рассказал о ходе разработки Статфьорд – одного из самых крупнейших нефтегазовых месторождений в акватории Северного моря. Он также выступил с презентацией, посвященной, в частности, таким темам, как структура и методы разработки нефтегазовых месторождений, параметры пластов, стратегии по уменьшению давления в закрытых пластах, последние тенденции и разработки в этой области. Затем он ответил на вопросы участников семинара.



Гурбат Агаев работает в Statoil с 1999 года, куда он пришел, имея за плечами более 12-летний опыт работы как ученый-исследователь и инженер по разработке нефтегазовых месторождений в различных компаниях в Азербайджане, России и Норвегии. Его профессиональный опыт включает деятельность как в Норвегии, так и за ее пределами в Statoil и компаниях, являющихся партнерами Statoil.