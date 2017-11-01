Водитель такси сообщил, что прятал беглого заключенного в багажнике машины

2017-11-01 12:19 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, водитель несколько раз пытался переправить заключенного Этибара Мамедова за пределы страны.

По его словам, беглец спрятался в багажнике автомобиля при подъезде к полицейскому посту: «В последний раз нас задержали, когда мы хотели проехать в Грузию. В этот момент он вылез из багажника и убежал».

Напомним, что на судебном процессе в Насиминском районом суде под председательством судьи Парвиза Гусейнова в отношении М.Гаджиева было выдвинуто обвинение по статье 304.2.1 (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) УК АР и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. По делу задержаны еще два человека - Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин.

М.Гаджиев обвиняется в том, что вместе с Г.Атакишиевой помог Этибару Мамедову совершить побег.

Сообщается о задержании еще нескольких человек.

Напомним, что 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване.

Поиски Этибара Алекпер оглу Мамедова продолжаются.