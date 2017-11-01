Правительство Японии ушло в отставку

2017-11-01 11:22 | www.oxu.az | 4

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На специально созванном заседании министры подали прошения об этом премьер-министру страны Синдзо Абэ, который их удовлетворил.

Как сообщается, в ближайшие часы парламент Японии выберет нового главу правительства. Он избирается большинством голосов, а Либерально-демократическая партия Абэ на октябрьских выборах получила 284 из 465 мест в законодательном органе.

Избранный премьер сформирует новый состав кабинета министров. Абэ уже заявил, что в случае избрания не намерен менять его.

На вечер среды, 1 ноября, назначена пресс-конференция Синдзо Абэ, на которой он расскажет о будущих направлениях своей работы.

Н.О.