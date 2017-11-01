Саргсян исключил возможность закрытия Мецаморской АЭС

2017-11-01 11:27 | www.oxu.az | 6

"Дискуссии о закрытии Мецаморской АЭС из-за соглашения Армении и Европейского Союза инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности".

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в интервью РИА Новости президент Армении Серж Саргсян.

"Эти дискуссии инициируются искусственно и не имеют никакого отношения к реальности. В проекте соглашения с ЕС этот пункт сформулирован по умолчанию, подразумевая объективный срок эксплуатации Мецаморской АЭС", - сказал Саргсян.

Глава страны добавил, что в соглашении с Евросоюзом даже нет упоминания о закрытии АЭС после подписания документа.

"Важно отметить, что АЭС действует в полном соответствии с критериями МАГАТЭ, и это — заключение международных специализированных учреждений. Выполняются мероприятия по повышению проектной и эксплуатационной безопасности, а также работы по модернизации. Так что Мецаморская АЭС как минимум до 2027 года будет служить. Мы считаем, что для своей безопасности, в первую очередь энергетической безопасности, атомная энергетика всегда будет присутствовать в Армении", - подчеркнул Саргсян.

Н.О.