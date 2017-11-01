Новости АМИ Trend теперь доступны в Telegram

2017-11-01 11:17 | www.trend.az | 6

Новости одного из ведущих информационных агентств Азербайджана, АМИ Trend, теперь доступны в популярном мессенджере Telegram.

Подписаться на Trend можно по ссылке https://t.me/TrendNewsAgency_RU.

С помощью нашего канала в Telegram читатели, не отвлекаясь от собственных дел, получают оперативный доступ к главным новостям дня.

Доступ к каналу можно получить с мобильных устройств на базе Android, iOS и Windows Phone, а также с персональных компьютеров, работающих на операционных системах Windows, Mac OS и Linux.

Канал Trend в Telegram можно также найти по запросу @TrendNewsAgency_RU.