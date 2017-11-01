Представитель СЕ: «Есть большие ожидания, что проблемы с Азербайджаном будут решены до конца этого месяца»

2017-11-01 12:38 | www.apa.az | 6

Об этом АПА сообщил руководитель Бакинского офиса Совета Европы, посол Золтан Хирнейз.

По его словам, причина возникшей между СЕ и Азербайджаном проблемы заключается в невыполнении одного из решений Европейского суда по правам человека: «Это, на самом деле, правовой вопрос, однако он имеет политическую сущность. Мы видим, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы в повседневной жизни очень интенсивное. Мы как и прежде продолжаем свою работу. Эта политическая напряженность не влияет на нашу повседневную работу.

В политической жизни Европы в этом месяце будет проведено множество мероприятий, что окажет большое влияние на Азербайджан и страны «Восточного партнерства». Говорить сейчас о каких-то конкретных шагах сложно. Но ясно то, что все заинтересованы в скорейшем преодолении этих сложностей».