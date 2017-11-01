На пляжах Таиланда запретили курить

2017-11-01 11:32 | www.oxu.az | 6

В список некурящих попали, в частности, пляжи острова Пхукет, Кхай Нок, Кхай Най, городов Хуахин, Паттайя и другие, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Rambler.ru.

Ранее близ этих пляжей установили специальные места для курения — прозрачные павильоны на 5-6 человек.

Если нововведение будет успешным, запрет распространят на все пляжи Таиланда.

Как объяснили власти этой страны, причина запрета — множество окурков, оседающих в пляжных песках.

Теперь власти королевства задумались о запрете курения во время экскурсий на лодках, которые курсируют в Сиамском заливе и Андаманском море.

Н.Г.