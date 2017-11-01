Гейдар Асадов: Азербайджан увеличил экспорт агропродукции почти наполовину

2017-11-01 11:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев 2017 года Азербайджан экспортировал сельскохозяйственную продукцию на 374,8 миллиона долларов, говорится в статье министра сельского хозяйства Азербайджана Гейдара Асадова, опубликованной в среду в официальной печати.

Согласно статье, это на 47,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"В частности в отчетный период было экспортировано плодоовощной продукции на 306,5 миллиона долларов, что на 41,5 процента превышает показатель января-августа прошлого года. Кроме того, в январе-сентябре 2017 года были экспортированы 25,2 тысячи тонн хлопковолокна (рост в 2,3 раза) и 2,9 тысячи тонн табака-сырца (рост в 1,8 раза)", - говорится в статье.

В целом, согласно статье, производство сельхозпродукции в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,8 процента.

"В частности производство животноводческой продукции выросло на три процента, растительной продукции - на 2,6 процента. Производство мяса увеличилось на 3,4 процента, молока - на 1,2 процента, яиц - на 7,3 процента, овощей - на 6,1 процента, фруктов и ягод - на 2,7 процента, винограда - на 11 процентов, сахарной свеклы - в 2,9 раза , подсолнечника - в 1,7 раза, табака - на 19,3 процента, хлопка- в 4,5 раза, коконов шелкопряда - в 3,4 раза", - говорится в статье.

(Автор: Анвар Мамедов)