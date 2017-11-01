В Азербайджане местами будет дождь, в горных районах – снег

2017-11-01 12:46 | www.apa.az | 5

2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пойдет дождь. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13°, днем 13-16°, в Баку ночью 11-13°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 75-85%.

2 ноября в районах Азербайджана днем осадков в основном не ожидается. Утром местами будет дождь, в горных районах - снег.

Утром местами будет туман. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 14-19°, в горах ночью 0-4°, днем 5-10° тепла.