Гэри Олдмен получит почетную голливудскую премию

2017-11-01 11:40 | www.oxu.az | 7

Британский актер Гэри Олдмен получит почетную голливудскую премию за достижения в карьере, сообщает Oxu.Az со ссылкой на AP.

Церемония вручения Hollywood Film Awards пройдет в воскресенье, 5 ноября, в Беверли-Хиллз.

Олдмен известен по таким фильмам, как «Леон», «Пятый элемент», «Дракула», «Темный рыцарь». Он также сыграл Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере.

Кроме того, актер был номинирован на премию «Оскар» за ленту «Шпион, выйди вон!», еще одну номинацию ему прогнозируют за роль премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

A.C.

