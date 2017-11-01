Саргсян: Армения готова потеснить других поставщиков томатов для России

2017-11-01 11:43 | www.oxu.az | 6

Армения готова соперничать с нынешними поставщиками томатов на российский рынок и даже потеснить их, заявил в интервью РИА Новости президент республики Серж Саргсян, сообщает Оxu.Az.

"Обязательно", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Армения потеснить на российском рынке хорошо известных производителей.

По данным компании "Спайка" — крупнейшего армянского производителя плодоовощной продукции, в 2016-2017 годах экспорт тепличных томатов из Армении в РФ увеличился до 30 тысяч тонн в год.

"Понимаете, когда возникают проблемы для одних, иногда это оборачивается для других возможностями. Именно этим мы в прошлом году воспользовались. И в России тоже развивают эту отрасль (выращивание томатов). Но рынок такой большой, что увеличение числа игроков здесь никому не помешает, это только на пользу пойдет", - пояснил президент Армении.

Н.Г.