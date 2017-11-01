SOCAR назвала объемы экспорта газа в Грузию и Турцию (версия 2)

2017-11-01 11:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С крупнейшего азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз" с начала эксплуатации в 2006 году на сегодняшний день добыто 86 миллиардов кубометров газа и 25,5 миллиона тонн конденсата, сказал советник первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Алекпер Аббасов в среду в ходе Ежегодной Каспийской технической выставки и конференции в Баку. Советник первого вице-президента отметил, что Азербайджан до сегодняшнего дня экспортировал по Южнокавказскому трубопроводу в Грузию 6,5 миллиарда кубометров, в Турцию - 48,5 миллиарда кубометров газа. "Ежедневно в рамках первой стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в Грузию поставляется около 2,2 миллиона кубометров, в Турцию - около 19 миллионов кубометров газа", - сказал Аббасов. Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Автор: Максим Цурков)