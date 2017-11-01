Заключенные в Армении подняли бунт в исправительном учреждении

2017-11-01 12:52 | www.apa.az | 6

В исправительном учреждении «Горис» Министерства юстиции Армении 31 октября произошел серьезный инцидент.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, во время проводимых сотрудниками Следственного комитета и УИУ Армении следственных и судебных действий в режимном здании между заключенными произошел спор. Заключенные стали бить в двери и оскорблять друг друга.

Некоторые заключенные стали бросать через «волчок» (окно в двери камеры) зажженные постельные принадлежности и бытовые предметы. В результате действий заключенных нанесен ущерб собственности исправительного учреждения.

К вечеру ситуация нормализовалась, пострадавших нет.