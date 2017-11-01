Экспертиза: Отравившая малолетнюю дочь в Гусаре женщина была вменяемая

2017-11-01 12:59 | www.apa.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в отравлении малолетней дочери.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой, показания дала обвиняемая Гюльнара Сайпуллаева. По ее словам, ей позвонила мать и сообщила о болезни сестры. Мать попросила Гюльнару прийти к ним: «Сказала мне, чтобы я не приводила ребенка. Я оставила на столе отравленное молоко и вышла. Вернулась и увидела, что ребенок его выпил. Я не хотела убивать дочь, у меня был один ребенок. Я сама хотела отравиться, а не отравлять дочь».

На процессе были изучены материалы, обнародовано экспертное заключение. В заключении говорится, что ребенок скончался в результате отравления. Г.Сайпуллаева же находилась во вменяемом состоянии.

На процессе было принято решение о завершении судебного следствия. Прокурор попросил предоставить время для подготовки выступления.

Следующее заседание назначено на 8 ноября.

Напомним, что 14 июня 2017 года жительница села Хил Гусарского района Гюльнара Сайпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее дочь Сайпуллаева Луиза (2012 г.р.) скоропостижно скончалась.

В результате расследования было установлено, что девочку убила ее мать. Во время допроса Г.Сайпуллаева призналась, что отравила свою дочь, дав ей молоко, смешанное со средством против насекомых.