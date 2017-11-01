В Баку пожилой мужчина попал под автомобиль – ВИДЕО

2017-11-01 11:46 | www.oxu.az | 6

Перед парком Измир в Ясамальском районе столицы автомобиль ВАЗ-2107 сбил пожилого мужчину. Момент аварии был зафиксирован камерой наблюдения «Безопасный город» МВД.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer.az, ДПТ произошло в темное время суток.

Мужчина сначала остановился посреди дороги, а потом попытался перебежать оставшуюся полосу. В этот момент его сбил водитель такси на автомобиле ВАЗ-2107. Водитель сразу же подбежал к пассажиру, усадил в свой автомобиль и уехал.

A.M.

