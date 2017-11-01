В Южную Корею доставили олимпийский огонь

2017-11-01 11:52 | www.oxu.az | 6

За 100 дней до церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане в Южную Корею доставили олимпийский огонь.

Как передает Oxu.Az, в аэропорт Инчхон пламя, которое помещено в белую лампу, прибыло из Греции. Теперь тысячи факелоносцев пронесут его через всю страну.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал Международному олимпийскому комитету гарантию безопасности участников и гостей Олимпиады, несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове.

Н.О.