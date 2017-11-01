Президент Южной Кореи заявил, что страна не будет разрабатывать ядерное оружие

2017-11-01 11:32 | www.trend.az | 5

Республика Корея не намерена ни производить, ни размещать на своей территории ядерные вооружения. Об этом заявил в среду президент страны Мун Чжэ Ин, выступая в Национальном собрании, передает ТАСС.

"В соответствии с Декларацией о денуклеаризации, опубликованной совместно Южной и Северной Кореей, ядерный статус КНДР неприемлем. И мы тоже не будем разрабатывать или обладать атомным оружием", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Таким образом президент Республики Корея отреагировал на призывы консервативной оппозиции под предлогом угрозы со стороны КНДР обзавестись собственным ядерным оружием или разместить в стране тактические ядерные вооружения США.

Президент также подчеркнул, что стремится к миру на Корейском полуострове и не позволит никому начать новую войну, которая может унести миллионы жизней. "Вооруженный конфликт не должен возникнуть ни при каких обстоятельствах. Никакие военные действия не могут начаться без предварительного согласия на то Южной Кореи", - заявил Мун Чжэ Ин.

В то же время он предостерег Пхеньян от новых провокаций, отметив, что военный союз Сеула и Вашингтона остается крепким, как и ранее. Он призвал международное сообщество продолжать оказывать на КНДР максимальное давление с целью заставить ее отказаться от ракетно-ядерной программы и сесть за стол переговоров.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В частности, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного боезаряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций. Эпицентром напряженности стали американо-северокорейские отношения, стороны регулярно обмениваются воинственными заявлениями вплоть до угроз применения силы.