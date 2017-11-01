Полиция задержала Джигарханяна при попытке проникнуть в квартиру жены – ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 11:54 | www.oxu.az | 6

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян в беседе с РИА Новости опроверг появившуюся накануне информацию о том, что актер 30 октября был задержан полицией при попытке вломиться в квартиру супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи», - сообщил Согомонян.

Также от имени Джигарханяна Согомонян обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни.

Во вторник сообщалось, что Джигарханян отправился в квартиру своей супруги в Москве, чтобы забрать свои вещи. На месте он попытался вскрыть замок входной двери. «Прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства», - рассказала близкая подруга супруги актера.

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Актёра и режиссёра Армена Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру своей жены Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице в Москве, чтобы забрать кое-какие вещи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, об этом сообщила близкая подруга его супруги.

По словам женщины, после выписки из больницы актёр несколько дней жил в своём рабочем кабинете в театре, а после этого друзья сняли для него трёхкомнатную квартиру на Ломоносовском проспекте.

«Это собственность жены Армена Борисовича, никаких прав у Джигарханяна на эту квартиру нет», - сообщила подруга, добавив, что актёр вместе с другом намеревались вскрыть замки и взломать дверь. «Разумеется, прибывший по вызову наряд полиции схватил актёра, и квартиру, хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства».

Напомним, народный артист написал заявление в полицию на Цымбалюк-Романовскую, которая якобы хотела его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом. После этого Джигарханян также подал на развод. Как ранее писал Лайф, Виталина Цымбалюк-Романовская покинула Россию и отправилась с матерью в Тбилиси.

A.C.

