Завод STAR удовлетворит до 1/3 импорта дизельного топлива Турции

2017-11-01 13:18 | www.apa.az | 4

В течение 8 месяцев 2017 года в Турции было потреблено 15,6 млн. тонн дизельного топлива. Как передает АПА-Экономикс, за отчетный период в соседней стране было произведено 7,2 млн. тонн дизтоплива. За январь-август этого года Турция импортировала 8,354 млн. тонн дизельного топлива, что на 0,47% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как говорится в заявлении Управления по контролю за энергетическими рынками Турции, строительство нефтеперерабатывающего завода STAR имеет очень важное значение для удовлетворения внутреннего спроса страны. Завод начнет функционировать в третьем квартале 2018 года. Здесь в течение года будет производиться 4,7 млн. тонн дизельного топлива, что равно 1/3 части импорта Турции. Общая стоимость завода - около 6 млрд. долларов. С вводом его в действие Турция будет экономить на импорте 2,5 млрд. долларов.

Работы по строительству нефтеперерабатывающего завода в Алиага ведет SOCAR. Церемония закладки фундамента завода состоялась в октябре 2011 года. Мощность НПЗ составит 10 млн. тонн нефти в год. На заводе планируется осуществлять переработку нефти, что позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и выход компании SOCAR на рынок Турции со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности. Общая стоимость проекта строительства НПЗ составляет 5,6 млрд. долларов, из которых работы на 3,29 млрд. долларов финансируются за счет кредитов, привлеченных от 23 финансовых институтов.