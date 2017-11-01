Против сотрудника Пенитенциарной службы выдвинуто новое обвинение

2017-11-01 12:18 | www.oxu.az | 3

Стало известно, что бывшему командиру Конвойного батальона Пенитенциарной службы Бахрузу Абдуллаеву выдвинуто обвинение по еще одной статье.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, ему инкриминируется статья 179 (присвоение).

Б. Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (статья 308.2), а также в присвоении. Вчера в Насиминском районном суде рассмотрели представление следственного органа, поданное в связи с избранием меры пресечения в виде ареста. Суд избрал в отношении Б.Абдуллаева меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что министерство юстиции и генпрокуратура распространили совместную информацию об аресте сотрудников Пенитенциарной службы. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами.

В связи с этим министерство юстиции создало оперативный штаб, в содействии с правоохранительными органами были предприняты все меры по поимке сбежавших заключенных. Также были расследованы условия и причины, создавшие возможность для побега.

По предварительным результатам служебной проверки за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей из органов юстиции были отстранены командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и и.о. начальника батальонного штаба, майор юстиции Хикмет Садыгов.

Кроме того, сопровождающий вагон со сбежавшими заключенными начальник караула Джейхун Самедов и еще 7 сотрудников органов юстиции были отстранены из органов, к серьезной дисциплинарной ответственности привлечены другие ответственные лица Пенитенциарной службы.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

В связи с инцидентом привлечены к следствию начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Э. Мамедов и А. Агами были привлечены к следствию в качестве подозреваемых по статье 304.2.1 и объявлены в розыск. А. Агами был задержан. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по поимке Э. Мамедова, уточнение условий совершения преступления и круга всех вовлеченных продолжаются.

Э.А.

