Парламент Кыргызстана единогласно одобрил кандидатуру Жумагулова на пост главы Минкультуры

2017-11-01 14:45 | www.trend.az | 3

Парламент единогласно одобрил кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры, информации и туризма, передает КНИА «Кабар».

На сессии присутствовали 84 депутата. По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жумагулова.

В свою очередь Жумагулов поблагодарил парламентариев за поддержку и отметил, что сделает все, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

«Я понимаю, куда я иду и что меня ждет. Я буду делать все для того, чтобы доверенная мне область развивалась. У меня нет другого пути», - сказал он.

Султан Жумагулов ранее занимал пост гендиректора Общественной телерадиокорпорации. В феврале 2015 года он написал заявление об уходе с должности гендиректора КТРК в связи со скандалом вокруг него.

В последнее время работал в аппарате президента Кыргызстана.