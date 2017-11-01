Парфюмер с мировым именем в Баку (ФОТО)

2017-11-01 14:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прибыл Пауло Мараэс (Paulo Moraes) - парфюмер с мировым именем, специалист высокой парфюмерии, который создавал ароматы для таких компаний, как L’oreal, Loccitane, Coty, Natura, O Boticario, Dalli Group и др., говорится в сообщении компании Luzi AG, распространенном в среду.

Пауло уже больше 20 лет работает в торговых домах высокой парфюмерии и является экспертом швейцарского производителя парфюмерных композиций «Luzi AG». Пауло прибыл в Баку по приглашению азербайджанского представительства «Luzi AG» для обучения партнеров - азербайджанских парфюмерных компаний.

Тренинг на тему «Распознавание запахов и сенсорная технология» проходит с 30 октября по 1 ноября и позволит азербайджанским парфюмерным компаниям изучить «психологию запахов», технологии производства и распознавания ингредиентов в парфюмерных композициях, для того, чтобы не запутаться в сложном мире ароматов. Участникам будут разъяснены время вдыхания аромата, определенные для этого пирамидальная структура и последовательность распознавания запахов (олфактор).

По мнению Пауло, есть место, в котором происходит невероятное: горячее и холодное, структура, цвет, страсть… все это может найти воплощение в ароматах.

Таким образом, в течение трех дней партнеры компании «Luzi AG», находясь в окружении популярных парфюмерных композиций, научатся чувствовать и определять каждое наименование, обретут навыки технологии распознавания запахов и определения ингредиентов, входящих в состав аромата.

Компания LUZI AG (Луци) - один из старейших европейских производителей парфюмерных композиций. За девяностолетнюю историю компании ее заказчиками стали почти все торговые дома высокой парфюмерии. Компания основана в 1926 году. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария). Представительства Luzi расположены в более чем 100 странах мира. Компания Luzi производит более 1700 тонн парфюмерного сырья в год.

Ежегодно парфюмерами Luzi разрабатывается более 900 новых успешных ароматических композиций.

В 2014 году компания начала активно развивать производство своей продукции и в феврале 2017 года открыла региональное представительство в Баку.