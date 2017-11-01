AccessBank открыл новый филиал «Сабирабад»

2017-11-01 13:49 | www.apa.az | 4

С целью стать ближе к клиентам и обеспечить их удобство, АccessBank открыл в Сабирабадском районе новый филиал по адресу: проспект Г. Алиева,35. В отличающимся современным дизайном филиале «Сабирабад» клиентов будут обслуживать опытные сотрудники банка, прошедшие специализированную подготовку в сфере клиентского обслуживания.

Новый филиал предоставляет физическим и юридическим лицам полный спектр банковских услуг, включая расчетно-кассовые операции, срочные денежные переводы, депозиты и кредиты на выгодных условиях, оформление различных платежных карт, обмен валюты, оплата коммунальных услуг и т.д.

Председатель Правления AccessBank Рольф Рейхардт отметил, что целью открытия нового филиала является более оперативное и эффективное обслуживание клиентов с учётом потенциала Сабирабадского и соседних районов.

Подробную информацию можно получить на официальной интернет-странице банка, на страницах facebook и twitter, а также через контактный центр по номеру 151.