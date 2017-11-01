«Карабах» сохраняет шансы на выход из группы

2017-11-01 12:28 | www.oxu.az | 4

После ничьей с «Атлетико» со счётом 1:1 в IV туре группового раунда Лиги чемпионов азербайджанский клуб «Карабах» сохранил шансы на выход в 1/8 финала.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, в сохранении теоретических шансов на выход из группы чемпионом Азербайджана, дебютантом основного раунда турнира сыграла роль ничья, зафиксированная в Мадриде.

Проигрыш на выезде перечеркнул бы шансы агдамской команды на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Но сейчас у подопечных Гурбана Гурбанова 2 очка и в случае чуда они могут продолжить выступление в самом престижном клубном турнире континента.

Для этого недостаточно, чтобы «Карабах» выиграл оба оставшихся матча. Если агдамцы обыграют дома «Челси» и на выезде «Рому», то у них, как и у итальянцев, будет 8 очков и в плане продолжения борьбы внимание нашего чемпиона будет приковано к двум другим матчам.

В случае победы в своих матчах главной целью для «Карабаха» будет обойти двух из трёх соперников, которыми являются «Рома», «Челси» и «Атлетико». Это может случиться при нескольких вариантах. Победа «Атлетико», имеющего 3 очка как минимум в 1 из 2 матчей может открыть дорогу азербайджанскому клубу в 1/8 финала.

Если «Атлетико» потеряет очки в домашнем матче с «Ромой» (ничья или проигрыш) и победит в Лондоне, то итальянцы будут первыми, а «Карабах» вторым.

Если мадридский клуб обыграет «Рому» и сыграет вничью с «Челси», то 3 команды – представители Азербайджана, Италии и Англии завершат выступление в группе с 8 очками. Тогда «Челси», показавший более слабый результат в личных встречах, останется в группе, а агдамцы выйдут в 1/8 финала.

Если испанский клуб победит «Рому» и проиграет «Челси», или если «Атлетико» одержит 2 победы, то «Карабах» и «Рома» с 8 очками разделят 2-ое место. В такой ситуации наша команда должна обыграть римлян с разницей в счёте в 2 или более мячей, или же забить больше 3 голов и победить с минимальной разницей в счёте.

Эти варианты могут считаться в какой-то степени реальными. Если «Карабах», рассчитывающий на эти результаты и сам одержит победы, то произойдёт чудо и наш чемпион выйдет в 1/8 финала.

Но агдамцы могут лишиться шансов на выход в следующий раунд из группы уже в ближайшем V туре. Если «Карабах» не сможет обыграть «Челси» в Баку, то потеряет шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Проигрыш на Бакинском олимпийском стадионе может привести и к потере шансов за 3-е место, дающее путёвку в Лигу Европы, так как если «Атлетико» победит дома «Рому», то наберёт 6 очков и 3-е место станет недосягаемым для нас.

Отметим, что на данный момент «Рома» имеет 8, «Челси» 7, «Атлетико» 3, «Карабах» 2 очка.

Э.А.

