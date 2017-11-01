Президенты Азербайджана и Ирана обсудили нагорно-карабахский конфликт (ФОТО) (версия 3)

2017-11-01 15:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду в Тегеране состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Рухани.

На встрече была отмечена роль исторических, культурных и религиозных корней, существующих между азербайджанским и иранским народами, в укреплении связей.

Проведение десяти встреч между главами государств за последние пять лет было оценено как показатель уровня успешного сотрудничества, было отмечено успешное развитие политических связей.

На встрече был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о захватнической политике Армении и состоянии переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах и перспективы в этом направлении, затронуты региональные вопросы, проведен обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Было отмечено, что азербайджано-российско-иранское трехстороннее сотрудничество обладает большим потенциалом, и этот формат может дать хорошие результаты для сотрудничества в очень важных сферах.

На встрече также были обсуждены вопросы экономического сотрудничества, высоко оценен рост торгового оборота на 70 процентов в прошлом году, и на 33 процента - за девять месяцев этого года.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сферах взаимного инвестирования, энергетики, в нефтегазовой, транспортной сферах.

На встрече была подчеркнута успешная реализация проекта международного транспортного коридора Север-Юг.