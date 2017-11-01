Изменился срок тестирования TANAP

2017-11-01 14:25 | www.apa.az | 3

В конце 2017 года начнется тестирование газопровода TANAP.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. «В конце 2017 года начнется заполнение газопровода газом».



Ранее генеральный директор консорциума TANAP">TANAP Салтук Дюзйол сообщил, что заполнение газопровода газом начнется в начале 2018 года.

Напомним, что проект «Южный газовый коридор», представляющий большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза, предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу,TANAP и TAP.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз. Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шахдениз в рамках «Стадии-2» через Грецию и Албанию в Западную Европу. Общая протяженность TAP составляет 878 км. Первые поставки запланированы к началу 2020 года. Предполагаемая мощность ТАР должна составить 10 млрд. кубометров в год с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Долевое распределение между акционерами в проекте Транс-Адриатического газопровода выглядит следующим образом: ЗАО ЮГК (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).