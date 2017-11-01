Арестован зампредседателя Общества глухих

2017-11-01 14:36 | www.apa.az | 3

Арестован заместитель председателя Общественного объединения «Азербайджанское общество глухих» Муса Туканов.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы Генпрокуратуры АР Эльдар Султанов, Туканов на основании жалоб граждан привлечен к следствию по соответствующим статьям Уголовного кодекса в качестве обвиняемого. Задержание произведено в рамках уголовного дела, следствие по которому ведется в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Постановлением суда в отношении Мусы Туканова избрана мера пресечения в виде ареста.