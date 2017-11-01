В Черном море исчез с радаров турецкий сухогруз – OБНОВЛЕНО

2017-11-01 12:42 | www.oxu.az | 3

Береговая охрана Турции в результате поисково-спасательной операции нашла тела четырех членов экипажа, сообщает Оxu.Az со ссылкой на NTV.

12:36

Турецкий сухогруз Bilal Bal пропал с радаров в районе города Шиле на черноморском побережье Турции, сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что на судне, которое следовало из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли, находился экипаж из 10 человек.

Береговая охрана Турции ведет поисково-спасательную операцию, в ходе которой были обнаружены пустые шлюпки и спасательные жилеты.

Н.Г.