Азербайджано-турецкие отношения могут служить примером для всех стран - депутат

2017-11-01 15:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция - успешное продолжение находящихся на высоком уровне отношений между двумя странами, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, вопросы, которые обсуждались как на заседании Совета, так и в ходе двусторонней встречи, еще больше укрепляют прочное и тесное сотрудничество между двумя странами.

«Братские отношения между Азербайджаном и Турцией могут служить примером для всех стран. Договоренности, достигнутые на встрече между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, также доказали, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией как в военной, так и других сферах будет развиваться по нарастающей. Это сотрудничество, это единство существуют не только между государствами, но и народами. И встреча в Баку стало серьезным посланием доброжелателям и недоброжелателям Азербайджана и Турции», - сказал депутат.

Отметим, что 31 октября в Баку прошло шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)