Казахстан намерен привлечь японские инвестиции

2017-11-01 15:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Япония является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Об этом заявил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Ерлан Хаиров в Токио на казахстанско-японском бизнес-форуме посвященном теме: «Регионы Казахстана: перспективы для японских инвестиций».

Форум проходит под эгидой министерства по инвестициям и развитию Казахстан и посольства Казахстана в Японии. Участники Форума обсуждают реальные примеры достижений в области казахстанско-японских бизнес-отношений, инвестиционные возможности в казахстанских регионах, вопросы инвестиционной политики Казахстана и перспективы развития экономических отношений с Японией.

Хаиров в своем выступлении отметил, что отношения между странами носят стратегический, дружественный и доверительный характер.

«У нас функционируют Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и Деловой совет. С 2015 года действует Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Более того, для японских граждан в Казахстане введен безвизовый режим. Создана нормативно-правовая база по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и городами Токио, Осака. Все эти меры позволяют способствовать активизации деловых контактов и продвижению торгово-экономических и социальных связей между нашими странами», - заявил Хаиров.

Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. За последние 10 лет приток прямых инвестиций из Японии в Казахстан составил 5,5 миллиарда долларов США.

За последние 10 лет, благодаря целенаправленной работе по улучшению инвестиционного климата, приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил более 250 миллиардов долларов США.

Вместе с тем, вице-министр напомнил, что в этом году специально создана национальная компания по привлечению инвестиций в Республику Казахстан - Kazakh Invest, которая обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов - от идеи до реализации по принципу «одного окна» и действует в качестве единого координационного центра.

По словам заместителя председателя правления АО НК Kazakh Invest Джандоса Нурланова, Япония, вне всяких сомнений, является одной из наиболее технологически развитых наций в мире.

«Казахстан крайне заинтересован в сотрудничестве с японскими компаниями, привлечении новейших технологий и инвестиций в свою экономику. Надеюсь, что сегодняшний бизнес-форум придаст новый импульс прямому инвестиционному взаимодействию японских компаний с регионами Казахстана», - заявил Нурланов.

С японской стороны Форум собрал политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, руководителей свыше 150 ведущих японских компаний, таких как Marubeni Corp, METI, NEC, JOGMEC, Tokyo Rope, NYK Group, JETRO и ряда других.

В программу визита казахстанской делегации также входит посещение завода по производству стальных труб Haneda Pipe Works Co., корпорации «Mitsubishi Materials», крупнейшей в мире телекоммуникационной корпорации NEC и таких известных компаний, как Sumitomo, Itochu, Mitsui.

По итогам Форума ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран, в их числе Меморандум о взаимопонимании областных акиматов с Tokio Rope и т.д.

По состоянию на 1 октября 2016 года в Казахстане действует 53 представительства компаний с японским участием. В 2015 году товарооборот между двумя странами составил 1,4 миллиарда долларов США.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)