Президенты Азербайджана и Ирана обсудили нагорно-карабахский конфликт - ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 14:44 | www.apa.az | 4

В Тегеране состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани.

Как сообщает АПА, на встрече была отмечена роль исторической, культурной и религиозной близости между Азербайджаном и Ираном в укреплении связей между народами. Проведение за последние 5 лет десяти встреч между главами государств было оценено как показатель успешного сотрудничества. Было подчеркнуто, что политические связи развиваются успешно.

В ходе встречи был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Ильхам Алиев проинформировал об оккупационной политике Армении и переговорном процессе в связи с урегулированием конфликта. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах и перспективы в этом направлении. Также главы государств коснулись региональных вопросов, провели обмен мнениями вокруг вопросов борьбы с терроризмом и экстремизмом. Было отмечено, что трехстороннее сотрудничество Азербайджан-Россия-Иран имеет большой потенциал, а также, что этот формат может обеспечить хороший результат для сотрудничества в важных сферах.

На встрече были обсуждены вопросы экономического сотрудничества. Рост товарооборота между странами в прошлом году на 70%, а за 9 месяцев этого года – на 33% был оценен высоко. В ходе беседы был проведен обмен мнениями вокруг вопросов взаимного инвестирования, сотрудничества в энергетической, нефтегазовой, транспортной сферах. На встрече было подчеркнуто, что проект международного транспортного коридора «Север-Юг» реализуется успешно.