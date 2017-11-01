Против Лейлы Шихлинской возбуждено уголовное дело

2017-11-01 12:45 | www.oxu.az | 5

Возбуждено уголовное дело в связи с деятельностью народной артистки Лейлы Шихлинской. Возглавляемая ею клиника не уплатила налоги в размере более 2 миллионов манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом Femida.az сообщил источник в правоохранительных органах.

В информации говорится, что уголовное дело по статье 213 (уклонение от уплаты налогов) изначально было возбуждено в Главном управлении по борьбе с коррупцией, но для продолжения следствия было направлено в Департамент предварительных расследований налоговых преступлений при Минналогов.

Отмечается, что 7 сотрудников клиники были задержаны на основе показаний Л.Шихлинской по обвинению в присвоении. Но эти лица отвергают обвинения, обвиняя саму артистку. Во время расследования в связи с этими лицами были выявлены факты уклонения от налогов, а сама Л.Шихлинская привлечена к следствию.

А.С.

