Абэ сформировал новое правительство Японии

2017-11-01 12:52 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего переизбрания на этот пост сформировал в среду правительство страны, оставив его без изменений.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Вице-премьер правительства, министр финансов Японии Таро Асо вновь будет выполнять свои обязанности, министром иностранных дел остался Таро Коно, пост министра обороны сохранил Ицунори Онодэра, а Хиросигэ Сэко – пост министра экономики, торговли и промышленности, ответственного также за экономическое сотрудничество с Россией.

Прежний кабинет был сформирован в августе этого года.

Как сообщалось ранее, на пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ был переизбран в среду по итогам голосования в нижней палате парламента. Возглавляемая им Либерально-демократическая партия получила большинство голосов на выборах депутатов палаты представителей 22 октября, поэтому Синдзо Абэ сохранил за собой свой пост и стал 98-м премьер-министром страны.

Н.О.