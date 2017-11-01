Казахстан и Rothschild & Co обсудили двустороннее сотрудничество

2017-11-01 15:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Астане премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с бароном Эриком де Ротшильдом.

Как сообщает пресс служба премьер-министра, в ходе встречи обсуждены вопросы привлечения инвестиций и двустороннего сотрудничества.

Rothschild & Co является независимой международной финансово-консультационной фирмой с двухсотлетней историей, принадлежащей семейству Ротшильдов. Фирма имеет четыре подразделения: глобальное финансовое консультирование, прямые инвестиции в акционерный капитал, управление активами состоятельных клиентов и управление активами институциональных инвесторов.

Так же стоит отметить, что годом ранее представитель семьи Ротшильдов Джейкоб Ротшильд дал неутешительные прогнозы касательно развития экономики и финансовых рынков ряда стран, включая Казахстан.

С 2010 года фирма участвовала в более чем 419 сделках, общая стоимость которых составила 478 миллиардов долларов США. Специалисты «Ротшильда» по сделкам с акционерным капиталом присутствуют в отделениях компании в Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке, Гонконге и Сиднее. На территории СНГ «Ротшильд» присутствует в России с 1994 года. В Казахстане активная работа компании началась с 2006 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)