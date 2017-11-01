Конец 2017 года станет незабываемым для вас и ваших детей - MGM Production (ВИДЕО)

2017-11-01 15:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Привлечь внимание детей и взрослых, удивить их, в последнее время, стало очень сложно. MGM Production поставил для себя цель, сделать конец года незабываемым для детей. В последние годы команда представляет яркие и интересные спектакли своему зрителю.

Во Дворце Гейдара Алиева пройдут такие спектакли как «Холодное сердце» ( 11-12 ноября), «Барбоскины и тайна книжной полки» (23 декабря), «Лунтик – С Новым годом!» (24 декабря) и наконец «Фикси шоу – Спасатели времени» (29-30 декабря). Билеты можно заказать на сайте iticket.az или позвонив по номеру +994503549054.

MGM Production очень активна в социальной медиа и тесно сотрудничает с одной из самых популярных групп, созданных для матерей, SupermaM. Недавно был проведен конкурс и три представительницы SupermaM. совершенно бесплатно получили билеты на лучшие места спектакля «Холодное сердце», «Барбоскины и тайна книжной полки», «Лунтик – С Новым годом!». Также компания предоставила в качестве подарка два билета в первом ряду для победителя в рамках популярного конкурса «#4Noyabr».

Но и на этом сюрпризы от компании не заканчиваются. Так как“MGM Production» начал сотрудничать с крупными местными компаниями, которые предоставляют скидки и бонусы всем своим клиентам, прибредающим билеты на спектакли. Более подробную информацию об этих скидках и бонусах вы можете получить на Facebook (https://www.facebook.com/Admin.MGM.PRO/) və Instagram страницах (https://www.instagram.com/mgm_pro/) компании.

Напомним, что в течение нескольких последних лет, компания MGM Production организовала такие спектакли как «Фиксики шоу», «Пеппе», «Лунтик» и другие.

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