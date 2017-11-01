Премьер-министр Грузии: «БТК – это коридор между Китаем и Европой»

2017-11-01 15:17 | www.apa.az | 5

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – это транспортный коридор между Китаем и Европой».

Как сообщает Грузинское бюро АПА-Экономикс, об этом заявил на проходящем в Тбилиси бизнес-форуме Грузия-Эстония премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Грузия развивает стратегические транспортные коридоры, соединяющие Европу и Азию». Он отметил, что новый морской порт Анаклия, который будет построен на берегу Черного моря, расположен на самом коротком пути из Китая в Европу.