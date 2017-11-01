Состоялась встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани

2017-11-01 15:39 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, перед началом встречи в узком составе Путин поблагодарил своего коллегу за ее организацию, отметив возможность поговорить и в двустороннем российско-иранском формате переговоров на высшем уровне, и в трехстороннем, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Нам очень приятно, что помимо двусторонних отношений, наши две страны играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе», - сказал Рухани перед началом встречи.