Завтра в Баку будет дождливо

2017-11-01 12:58 | www.oxu.az | 4

В четверг, 2 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами дожди. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 13-16, в Баку ночью 11-13, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана 2 ноября местами ожидаются дожди, в горах – снег, днем в большинстве районов без осадков. Утром слабый туман. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 14-19, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.

A.M.

