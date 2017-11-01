Россия и Иран способствуют обеспечению мира в регионе – Роухани

2017-11-01 15:49 | www.trend.az | 5

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани отметил, что Россия и Иран играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее прибыл в Тегеран, где запланированы трехсторонние переговоры на высшем уровне Азербайджан-Иран-Россия.

После прибытия в Тегеран глава российского государства отправился во дворец Саадабад, где его встретил Рухани. Перед началом встречи в узком составе Путин поблагодарил своего коллегу за ее организацию, отметив возможность поговорить и в двустороннем российско-иранском формате переговоров на высшем уровне, и в трёхстороннем, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Нам очень приятно, что помимо двусторонних отношений, наши две страны играют важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе", — сказал Рухани перед началом встречи.