Иран и Россия обсудили оборонную дипломатию

2017-11-01 15:54 | www.trend.az | 4
Начальник Генштаба ВС Ирана и его российский коллега подчеркнули необходимость оказания помощь Движению сопротивления Сирии и борьбы с терроризмом, передает ИРНА.
Валерий Герасимов и его сопровождающая делегация в среду на встрече с генерал-майором Мохаммадом Бакери обсудили современную и оборонную дипломатию Ирана и России и противодействие терроризму.
Указав на хорошое сотрудничество между Вооружёнными силами Ирана и России в последние 2 года, начальник Генштаба ВС Ирана оценил проведение Армейских международных игр в России и приглашение от Ирана для участия в этом мероприятии.
Так как, по его словам, эти соревнования приведут у расширению сотрудничества между двумя странами.
Он также выразил надежду, что вскоре встретиться со своим коллегой в Москве.
Начальник Генштаба ВС РФ также выразил удовлетворение нынешным уровнем оборонного и военного сотрудничества между двумя странами.
Обе чиновники обмениялись мнениями о борьбе с терроризмом в различных сферах и совместном роководстве в целях противодействия иностранному вмешательству в регионе.
Они также сделали акцент на повышении оборонного взаимодействия включая вопросы безопасности, промышленности, исследования и оброзования.