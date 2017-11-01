Иран и Россия обсудили оборонную дипломатию

2017-11-01 15:54 | www.trend.az | 4

Начальник Генштаба ВС Ирана и его российский коллега подчеркнули необходимость оказания помощь Движению сопротивления Сирии и борьбы с терроризмом, передает ИРНА.

Валерий Герасимов и его сопровождающая делегация в среду на встрече с генерал-майором Мохаммадом Бакери обсудили современную и оборонную дипломатию Ирана и России и противодействие терроризму.

Указав на хорошое сотрудничество между Вооружёнными силами Ирана и России в последние 2 года, начальник Генштаба ВС Ирана оценил проведение Армейских международных игр в России и приглашение от Ирана для участия в этом мероприятии.

Так как, по его словам, эти соревнования приведут у расширению сотрудничества между двумя странами.

Он также выразил надежду, что вскоре встретиться со своим коллегой в Москве.

Начальник Генштаба ВС РФ также выразил удовлетворение нынешным уровнем оборонного и военного сотрудничества между двумя странами.

Обе чиновники обмениялись мнениями о борьбе с терроризмом в различных сферах и совместном роководстве в целях противодействия иностранному вмешательству в регионе.

Они также сделали акцент на повышении оборонного взаимодействия включая вопросы безопасности, промышленности, исследования и оброзования.