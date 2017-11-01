Антитеррористический центр: Большинство сайтов, вербующих боевиков в СНГ, действует из-за рубежа

2017-11-01 16:42 | www.apa.az | 4

Большинство интернет-ресурсов, которые занимаются вербовкой террористов в странах СНГ, действуют из-за рубежа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сотрудник Антитеррористического центра (АТЦ) государств-участников СНГ Антон Арефьев.

«Более 90% интернет-ресурсов, которые занимаются вербовкой в ряды террористических организаций в странах СНГ, хостятся за рубежом», - сказал Арефьев на пресс-конференции в среду.

Он пояснил, что эти данные были получены на основе анализа, проведенного Центром в начале этого года. «Мы проанализировали около 1800 интернет-ресурсов, которые признаны содержащими контент террористического или экстремистского характера», - рассказал сотрудник АТЦ.