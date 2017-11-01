Бунт в армянской тюрьме

2017-11-01 13:15 | www.oxu.az | 4

В уголовно-исполнительном учреждении «Горис» министерства юстиции Армении произошел серьезный инцидент.

Об этом Oxu.Az сообщает cо ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, во время проводимых сотрудниками Следственного комитета и УИУ следственных и судебных действий в режимном здании между арестованными и осужденными возник конфликт. Заключенные стали бить в двери и оскорблять друг друга.

Как сообщает источник, некоторые заключенные стали бросать из окошек в дверях камер зажженные постельные принадлежности и бытовые предметы. В результате действий заключенных повреждено несколько дверей.

В результате инцидента пострадавших нет.

A.M.