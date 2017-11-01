Узбекистан выделил средства на развитие спорта

2017-11-01 16:05 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - На развитие физической культуры и спорта в Узбекистане в 2017-2021 годах будет направлено более 995,2 миллиарда сумов. Намечены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 167 спортивных сооружений, в частности, 90 спортивных комплексов и 77 плавательных бассейнов, а также их оснащение и переоснащение.

В рамках программы в нынешнем году отремонтированы 153 детские площадки, сданы в эксплуатацию 232 современные площадки, в Нукусе – спортивный комплекс, специализированный на олимпийские и национальные виды спорта.

Эти данные приведены во время совещания, посвященного развитию спорта в Узбекистане, состоявшегося накануне под председательством президента Шавката Мирзияева.

На совещании было указано на наличие недостатков. В частности, отстали от графика работы по строительству и реконструкции 39 спортивных сооружений за счет средств Фонда развития детского спорта, запоздало оснащение плавательных бассейнов современным оборудованием и инвентарем. Даны поручения по устранению этих недостатков, завершению до конца года строительных работ.

Был подвергнут критике низкий уровень взаимодействия по выявлению одаренной молодежи между спортивными школами, республиканскими школами высшего спортивного мастерства по видам спорта и спортивными федерациями. Даны указания по созданию в этом направлении четкого прозрачного механизма и охвату им всех регионов.

Обсужден также вопрос подготовки спортсменов страны к предстоящим международным соревнованиям, в частности, Олимпийским и Паралимпийским играм.

Во время совещания был сделан критический анализ того, что завоеванные на международных соревнованиях медали ограничиваются лишь такими видами спорта, как бокс, дзюдо, тяжелая атлетика и спортивная борьба. Намечены конкретные меры по достижению более высоких успехов по таким видам спорта, как гимнастика, трамплин, легкая атлетика, тхэквондо, гребля на байдарке и каноэ, велоспорт.

Добавим, что в результате постоянного внимания руководства Узбекистана к данной сфере с начала текущего года на республиканских и международных спортивных соревнованиях спортсменами Узбекистана завоеваны 1,413 тысяча медалей, из которых 483 золотые, 394 серебряные, 536 бронзовых.

(Валютный курс: 1 доллар – 8060 сумов)

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)