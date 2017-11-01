"Умеренный ислам" - шаг к возрождению арабского национализма

2017-11-01 16:05 | www.trend.az | 4

Руфиз Хафизоглу

Радикальные исламские течения в арабском мире в основном появились после исламской революции в Иране как защита от распространения революции.

И вот в конце октября наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отметил, что «скоро наступит конец всем радикальным течениям. Саудовская Аравия возвращается к умеренному исламу».

После данного заявления принца ряд арабских СМИ написал, что в рамках строительства нового города Neom, предусмотренного планом «Видение: 2030», будет разрешено женщинам ходить без головного убора.

Власти Саудовской Аравии не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Заявление принца Саудовской Аравии об «умеренном исламе» неоднозначно восприняли в Турции.

К примеру, член комиссии по внешней политике парламента Турции, депутат от правящей Партии справедливости и развития Разва Кхан сказала, что ислам не нуждается в умеренности.

«Впервые термин "умеренный ислам" использовал лидер террористической организации FETÖ Фетхуллах Гюлен», - сказала Кхан.

Проект «умеренный ислам» направлен в первую очередь против Ирана, и как бы принц Мохаммед бин Салман ни старался внедрить понятие «умеренный ислам», есть очень много препятствий для реализации этого проекта.

Во-первых, применение термина «умеренный ислам» говорит о признании Саудовской Аравией того факта, что она являлась приверженцем «радикального ислама».

Во-вторых, исламские течения и учения, которые выходят за рамки салафизма, считаются в Саудовской Аравии вне ислама.

В-третьих, как будут развиваться отношения Саудовской Аравии и шиитского Ирана после «умеренного ислама», ведь, согласно учению салафизма, шиизм считается вне ислама.

Кроме этого, если Саудовская Аравия с «умеренным исламом» будет открыта всем религиям мира, то каков будет дальнейший статус городов Мекка и Медина, в которые допускаются только мусульмане.

«Умеренный ислам» в Саудовской Аравии также означает начало возрождения арабского национализма.

Примером этого является визит лидера иракских шиитов Муктада Садра в Саудовскую Аравию в августе этого года, в ходе которого Садр встретился с наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом.

Хотя посещение Садра Саудовской Аравии особо не освещалось прессой, но этот визит немаловажен, если учесть ряд антииранских заявлений Садра.

К примеру, Садр всегда призывал власти Ирана не вмешиваться во внутренние дела Ирака.

Несмотря на то, что Иран является идеологическим центром также и для арабов-шиитов, существует ряд разногласий между шиитами-арабами и иранскими шиитами-мусульманами. В основном эти разногласия связаны с этнической принадлежностью.

Несомненно, что в случае, если Саудовская Аравия вернется к «умеренному исламу», это приведет к идеологическому расколу среди салафитов и даст толчок новому росту радикализма.



Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

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