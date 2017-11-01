На коллегии Минюста обсужден побег заключенных

2017-11-01 16:53 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в ведомстве, заслушана информация в связи с совершенным 23 октября побегом двух обвиняемых из спецвагона во время их этапирования железнодорожным транспортом. Рассмотрены предварительные результаты служебной проверки, проведенной в связи с данным чрезвычайным происшествием.

Отмечено, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечен 21 руководящий и ответственный сотрудник Пенитенциарной службы, в том числе, из органов юстиции уволены и освобождены от занимаемых должностей 15 человек. 4 человека, включая бывшего командира Конвойного батальона Б.Абдуллаева арестованы и привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением. В результате экстренных оперативных мероприятий, проведенных с целью устранения последствий инцидента, задержан и возвращен в следственный изолятор один из беглецов.

Продолжаются необходимые мероприятия по розыску другого беглого арестанта.

В то же время, были даны конкретные поручения для укрепления дисциплины в Пенитенциарной службе, серьезного соблюдения требований законодательства, усиления оперативно-режимных и защитных мероприятий, обеспечения строгого надзора за деятельностью подчиненных структур, повышения чувства ответственности у сотрудников.



Отметим, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.



Заключенный Али Агами был пойман в городе Ширван спустя несколько дней.



Поиски Этибара Алекбер оглу Мамедова продолжаются.