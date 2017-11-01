В Германии почти 30 человек пострадали на вечеринке по случаю Хэллоуина

2017-11-01 16:35 | www.trend.az | 1

Неизвестный распылил газ на вечеринке по случаю Хэллоуина в баварской общине Обертульба в Германии, 29 человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на газета Passauer Neue Presse.

Инцидент произошел в ночь на среду. Отмечается, что на праздничной вечеринке находились около тысячи человек. Организаторы были вынуждены прервать вечеринку и эвакуировать посетителей.

Три человека были госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. В настоящее время полиция проводит расследование происшествия.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается Хэллоуин, известный также как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно расхаживают в эту ночь среди людей. В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.