Задержанный бывшими сотрудниками МНБ директор школы скончался в заключении

2017-11-01 17:19 | www.apa.az | 1

В Азербайджане от болезни умер еще один заключенный.

Как сообщает АПА, факт смерти зафиксирован в лечебном учреждении Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Содержавшийся там Беюкхан Нагиев скончался в результате болезни.

Б.Нагиев был арестован в результате операции, проведенной в 2013 году сотрудниками упраздненного Министерства национальной безопасности. Б.Нагиев долгое время работал директором школы и учителем литературы в Джалилабаде. Он был задержан на территории Загатальского района во время сбыта большой партии наркотических веществ, незаконно доставленных из Ирана в Азербайджан.

Нагиев был осужден на 12 лет.