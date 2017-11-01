Тело Рафика Гусейнова доставят в Баку этой ночью – ОБНОВЛЕНО

2017-11-01 13:56 | www.oxu.az | 2

"Народный артист, известный диктор Рафиг Гусейнов будет похоронен завтра во II Аллее почетного захоронения".

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила супруга Р.Гусейнова Сабина Гусейнова.

По ее словам, прощание с народным артистом начнется в 10:00 и продолжится до 12:00 и будет проведено в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

Поминальная церемония по Рафигу Гусейнову будет проведена в мечети "Гейдар".

Отметим, Рафиг Гусейнов скончался в клинике в Дюссельдорфе, где он получал лечение. Он болел раком.

13:51

Этой ночью в Баку доставят тело скончавшегося в Германии народного артиста, покойного диктора Рафика Гусейнова.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказала его супруга Сабина Гусейнова.

По ее словам, тело Р. Гусейнова отправят из Германии в 20:00 по бакинскому времени. Самолет с телом народного артиста ночью совершит посадку в Баку.

A.M.