Президент Казахстана и король Иордании обсудили сотрудничество

2017-11-01 16:41 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подводя итоги встречи с королем Иордании Абдаллой II в Астане, отметил высокие темпы развития двусторонних отношений между Казахстаном и Иорданским Хашимитским Королевством.

“В феврале следующего года мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Иорданией. За четверть века наши страны динамично развивали сотрудничество в различных сферах и установили тесный, и в то же время доверительный политический диалог друг с другом”, - сказал Назарбаев.

Как сообщает в среду пресс-служба президента, Назарбаев подчеркнул развитие торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.

“Цены на транспортировку влияют на экспортные и импортные операции. В этой связи была отмечена важность развития эффективных транспортно-логистических путей. Мы рассмотрели возможность использования железной дороги по направлениям Казахстан-Туркменистан-Иран и Грузия-Армения-Турция", - сказал президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что по итогам переговоров стороны определили ряд важных направлений для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.



“Был отмечен большой потенциал сферы сельского хозяйства для углубления наших отношений. К примеру, Казахстан может поставлять продукцию сельского хозяйства и животноводства в Иорданию, а Иордания, в свою очередь, может экспортировать к нам овощи и фрукты в зимний и весенний период", - сказал Назарбаев.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)