США блокирует участие Ирана в создании термоядерного реактора ИТЭР

2017-11-01 16:45 | www.trend.az | 2

Соединенные Штаты целенаправленно мешают вступлению Ирана в международный проект ИТЭР, направленный на создание первого экспериментального термоядерного реактора во Франции, передает РИА Новости со ссылкой на новостную службу журнала Science.

"Наше сотрудничество с ИТЭР активно развивалось с момента снятия санкций до тех пор, пока президентом США не стал Дональд Трамп. Этот недружественный шаг со стороны США является прямым нарушением условий "ядерной сделки", и если Вашингтон предложит пересмотреть ее, мы откажемся вступать в повторные переговоры", — заявил Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, чьи слова приводит журнал.

Международный термоядерный реактор ИТЭР строится во Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Он станет первой крупномасштабной попыткой извлечь электрическую энергию из термоядерных реакций, аналоги которых происходят на Солнце. В случае успеха это даст человечеству практически неисчерпаемый источник тепла и света.

В постройке ИТЭР постоянно возникают задержки, и, по текущим оценкам, строительство комплекса отстает от намеченного графика как минимум на 10 лет. Эти трудности уже привели к перестановкам в руководстве проекта в начале прошлого года, и многие страны-участницы проекта, в том числе и Россия, временами задумываются о других вариантах развития "термояда".

Иран, как отметил Салехи, планировал присоединиться к этому международному проекту практически сразу после того, как был подписан "Совместный всеобъемлюющий план действий" — соглашение между Тегераном и представителями "шестерки" по снятию санкций с исламской республики, связанных с ее предположительной военной ядерной программой.

В рамках этого соглашения Иран согласился на вывоз и утилизацию почти всех запасов высоко обогащенного урана в обмен на сохранение всей своей ядерной инфраструктуры, отмену санкций и вступление Ирана в ряд международных проектов по развитию атомной энергетики. Одним из ключевых пунктов этого документа, подписанного в июле 2015 года, было вступление Ирана в ИТЭР в качестве одного из его полноправных членов.